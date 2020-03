Quarant’anni fa è stato pubblicato Racconti Incompiuti, portando i lettori in un viaggio incantato in profondità nella Terra di Mezzo, dalla Prima Era del Silmarillion, alla Seconda Era di Númenor e l’ascesa di Sauron, alla Terza Era de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. All’interno, troviamo i magici racconti di J.R.R. Tolkien editi da suo figlio Christopher, che espandono il mondo di questi adorati romanzi.

Per celebrare questo quarantesimo anniversario, siamo enormemente entusiasti di annunciare che Racconti Incompiuti sarà illustrato per la prima volta, non da uno ma da tre dei migliori artisti di Tolkien al mondo. John Howe, Alan Lee & Ted Nasmith forniranno ciascuno nuovi dipinti che illustreranno le Tre Ere della Terra di Mezzo in splendidi colori. Questa nuova edizione verrà pubblicata nell’ottobre del 2020 e includerà 18 illustrazioni a colori, insieme a una splendida nuova sovraccoperta. Ci sarà anche un’edizione speciale per collezionisti racchiusa in una custodia completamente illustrata.

Se non riuscite ad aspettare ottobre, il Tolkien Calendar ufficiale di quest’anno conterrà una galleria di dipinti nuovi e classici di Ted, John e Alan che illustreranno scene dei Racconti Incompiuti, verrà pubblicato a settembre. Ecco un’occhiata alla copertina!