Christian Bale interpreterà il nostro villain, sarà fantastico. Ho letto la sceneggiatura, non posso dirvi molto. Io e Natalie ci siamo scambiate un mucchio di splendidi messaggi. Ci divertiremo molto. Taika sarà sceneggiatore e regista, e ci saranno volti noti. Ma anche nuovi attori…

Ovviamente non sappiamo nulla sul villain che interpreterà Bale. Mentre la Thompson sa chi interpreterà lei: Re Valkyrie…

Lei è un re. Se non dovesse trovare la sua regia, sarà sia re che regina allo stesso tempo!

Christian Bale in: l'attore debutterà nell'Universo Cinematografico Marvel nei panni del

Thor: Love and Thunder, il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi, vedrà sullo schermo Chris Hemsworth insieme a Tessa Thompson e Natalie Portman, che tornerà a interpretare Jane Foster e nello specifico nella nuova incarnazione di… Thor.

Le riprese del film dei Marvel Studios si terranno nel 2020 in Australia, che ospiterà anche quelle di Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 5 novembre 2021.

