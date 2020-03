Il calo degli incassi al box-office italiano ieri è entrato in una nuova fase, dopo che il decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio ha stabilito nuove norme su scala nazionale per affrontare l’emergenza Coronavirus, norme che saranno attive fino al 3 aprile e che impongono, alle sale su cui già non si applicavano i provvedimenti precedenti (in diverse regioni del Nord sono infatti ancora totalmente chiuse), lo stop a quei cinema che non possono garantire il rispetto della distanza di 1 metro tra uno spettatore e l’altro. Un provvedimento di non semplice attuazione, e difatti molte sale sono rimaste chiuse in tutto il paese (parliamo di quasi la metà del totale), mentre le altre hanno venduto posti a scacchiera.

Ecco quindi che ieri sono stati raccolti solo 105mila euro, con un crollo di quasi il 90% rispetto a un anno fa) e solo 18.865 spettatori in tutto il territorio nazionale.

Volevo nascondermi, premiato alla Berlinale, si piazza in testa alla classifica con 19mila euro: la pellicola di Giorgio Diritti, distribuita con coraggio da 01 Distribution, è uscita mercoledì e in due giorni ha raccolto 44mila euro. Seconda posizione per The Grudge, che apre con 14mila euro: la media per sala, di soli 80 euro, dimostra quanto anche nei cinema rimasti aperti la combinazione tra scacchiera e scarsità di spettatori renda tutto davvero difficile.

Terza posizione per Bad Boys for Life, con 10mila euro e un totale di 1.3 milioni di euro. Al quarto posto Gli anni più belli incassa 8.400 euro, per un totale di quasi 5.4 milioni di euro, mentre chiude la top-five Parasite con 8mila euro e un totale di 5.5 milioni di euro.

Le altre, poche, nuove uscite si piazzano al settimo posto (Marie Curie), al nono (Picciridda: con i piedi nella sabbia), all’undicesimo (Queen & Slim), al ventiquattresimo (Sono innamorato di Pippa Bacca).

INCASSI ITALIA – GIOVEDÌ 6 MARZO 2020

Volevo Nascondermi – € 19.165 / € 44.511 The Grudge – € 14.086 / € 14.086 Bad Boys for Life – € 10.584 / € 1.372.706 Gli anni più belli – € 8.469 / € 5.397.826 Parasite – € 8.059 / € 5.527.069 Il richiamo della foresta – € 5.697 / € 1.079.934 Marie Curie – € 3.302 / € 3.930 Cattive Acque – € 3.165 / € 434.485 Picciridda – Con i piedi nella sabbia – € 2.457 / € 2.466 Sonic – il film – € 2.146 / € 2.426.713

