Continua a languere il box-office italiano, anche se venerdì gli incassi sono cresciuti leggermente rispetto al giorno prima (probabilmente anche perché si è capito che i cinema non sono chiusi in tutta Italia dopo i provvedimenti dell’altro giorno ): 122.841 euro contro i 105.460 di giovedì, con 21mila presenze contro le 18.909 del giorno precedente. In testa alla classifica troviamo: il film di Giorgio Diritti incassa 25mila euro, salendo così a quasi 70mila euro in tre giorni, con circa 4.300 presenze. Segue, con 14.900 euro e un totale di 29mila euro in due giorni, mentre chiude il podio, con 11mila euro e 1.3 milioni di euro.

Il resto della classifica continua con numeri davvero infinitesimali, ve la riportiamo qui sotto:

Volevo nascondermi – € 25.161 / € 69.707 The Grudge – € 14.936 / € 29.029 Bad Boys for Life – € 11.062 / € 1.383.769 Gli anni più belli – € 9.534 / € 5.407.370 Parasite – € 9.476 / € 5.536.563 Il richiamo della foresta – € 6.034 / € 1.085.987 Marie Curie – € 5.259 / € 9.189 Cattive acque – € 3.743 / € 438.247 Queen & Slim – € 2.787 / € 4.756 Memorie di un assassino – € 2.622 / € 311.130

