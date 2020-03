Da un po’ ormai non sentiamo più parlare del cinecomic che la Sony sta sviluppando su, noto personaggio dei fumetti Marvel. Nonostante il silenzio che aleggia sul progetto Boss Logic ha deciso di smuovere un po’ la fantasia dei fan realizzando una suggestiva fan art che ci mostranei panni del personaggio.

Trovate la fan art qua sotto:

A post shared by Bosslogic (@bosslogic) on Mar 3, 2020 at 6:33pm PST

View this post on Instagram

Le ultime notizie riguardanti un cinecomic su Kraven vedevano Richard Wenk (The Equalizer – Il Vendicatore) a bordo del progetto come sceneggiatore. Nell’ottobre del 2018 aveva dichiarato

Ho appena cominciato. Si tratta di un mondo di interessante, di un personaggio fantastico. Aderirà moltissimo alla mitologia di Kraven il Cacciatore. E si scontrerà faccia a faccia con Spider-Man. Sto cominciando proprio ora perché si tratta di una grossa proprietà intellettuale, nel mondo Marvel ci sono tanti ostacoli da superare prima di iniziare a scrivere per afferrare la storia giusta e il tono appropriato. È un mondo tutto nuovo per me, ma la cosa bella è che si tratta di un personaggio molto realistico. Non ha superpoteri folli, perciò si addice meglio a quello che mi piace fare.