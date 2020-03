a rimanere in testa alla classifica italiana sabato, ultimo giorno di apertura dei cinema in quelle parti del Paese dove non erano già stati chiusi: fino al 3 aprile, infatti, le sale rimarranno ferme e le uscite verranno rimandate . Ieri circa 33mila italiani sono andati al cinema, con un incasso complessivo di 207.654 euro. Il film diha raccolto circa 45mila euro, salendo così a 114mila euro in quattro giorni. Al secondo posto, incassa esatta la metà: 22mila euro, per un totale di 51mila euro in tre giorni.ne raccoglie invece 17mila euro, salendo a 1.4 milioni di euro.

Quarta posizione per Parasite, con 16mila euro e un totale di 5.5 milioni di euro, mentre Gli anni più belli al quinto posto raccoglie 16mila euro e sale così a 5.4 milioni di euro.

Altre due nuove uscite si piazzano in top-ten, purtroppo con incassi inferiori ai diecimila euro: Marie Curie, al settimo posto, incassa 9.167 euro, mentre Queen & Slim al decimo posto incassa 4.550 euro.

INCASSI ITALIA – SABATO 7/3/2020

Volevo nascondermi – € 44.975 / € 114.710 The Grudge – € 22.652 / € 51.680 Bad Boys for Life – € 17.315 / € 1.401.095 Parasite – € 16.275 / € 5.552.838 Gli anni più belli – € 16.132 / € 5.423.541 Il richiamo della foresta – € 12.638 / € 1.098.744 Marie Curie – € 9.167 / € 18.356 Cattive acque – € 6.595 / € 444.842 Sonic – il film – € 5.337 / € 2.434.567 Queen & Slim – € 4.540 / € 9.320

Ovviamente durante queste prossime settimane noi di BadTaste.it cercheremo di tenervi aggiornati sul box-office americano e sull’ulteriore impatto dell’emergenza Coronavirus sul nostro settore, nella speranza che la situazione si risolva per il meglio e il prima possibile (in primis, e soprattutto, a livello sanitario).

