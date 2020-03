Vanity Fair ha incontratoe ha posto all’attrice diuna domanda a proposito di, il film Marvel in arrivo a fine anno.

L’attrice ha parlato brevemente del suo personaggio e ha preannunciato un triangolo amoroso nel corso della storia:

Nello specifico è la storia di un gruppo di alieni immortali, arrivati sulla Terra settemila anni fa, perciò la trama si svolge in un lasso di tempo lunghissimo. Sersi è quella che ha più affinità con gli umani, anzi è addirittura coinvolta in due storie d’amore, una novità assoluta per le vicende Marvel e uno dei motivi che mi hanno attratta di questo progetto.

Sappiamo già che il personaggio sarà legato a Dane Whitman, interpretato da Kit Harington, perciò è possibile che l’altro sia Ikaris, interpretato da Richard Madden.

L’uscita è prevista per il 6 novembre del 2020.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

