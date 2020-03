Durante il podcast di Variety , James Marsden è tornato a parlare del sequel di, pellicola cult della Disney, realizzata con un ibrido di animazione e live action, uscita nei cinema nel 2007 e diventata, col passare degli anni, un piccolo grande cult.

L’attore ha spiegato di sperare che la macchina produttiva del film possa partire in tempi brevi, perché altrimenti rischia di diventare troppo vecchio per risultare credibile nei panni di Principe.

Ecco le sue parole:

Spero che si faccia veramente. Presto non sarò più abbastanza agile e giovane da salire sui tetti degli autobus brandendo una spada!

Arrivato in sala nel 2007, Come d’incanto si è presto trasformato in una scommessa vinta dalla major: costato circa 85 milioni di dollari ne ha fruttati ben 340. Malgrado il successo, la Disney non lo ha trasformato in un franchise istantaneo tanto che la prima conferma “ufficiosa” di un sequel, potenzialmente intitolato Disenchanted, è arrivata solo a settembre del 2015.

Sappiamo da tempo che la Disney ha affidato ad Adam Shankman (Missione Tata, Hairspray, Rock of Ages) il compito di dirigere la pellicola. Eppure, è notizia di qualche giorno fa, sempre la major citata ha assoldato il regista per un altro progetto circondato da un certo quantitativo di interesse, ovvero il sequel di Hocus Pocus previsto su Disney+.

Scritto da Mick Garris e Neil Cuthbert, su una storia di Garris e David Kirschner, Hocus Pocus venne diretto da Kenny Ortega: la pellicola non ebbe un successo straordinario in sala, ma divenne un vero e proprio cult in home video durante gli anni novanta. Nel cast anche Omri Katz, Thora Birch, Vinessa Shaw e Doug Jones.

Al momento non si sa quale sarà il progetto a cui Shankman si dedicherà per primo.

Cosa ne pensate della sagace battuta fatta da James Marsden relativa al seguito di Come d’Incanto? Potete dire la vostra, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto!