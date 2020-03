a debuttare in testa alla classifica USA nel weekend 6-8 marzo, una classifica che ha raccolto complessivamente circa 103 milioni di dollari (il 4% più del weekend precedente, ma in forte calo rispetto allo stesso periodo negli ultimi 4 anni, principalmente per via dell’uscita di titoli di maggior richiamo come Zootropolis o Captain Marvel). Il film Pixar incassa circa 40 milioni di dollari in tre giorni, un risultato nella fascia più bassa delle proiezioni iniziali e pericolosamente vicino ai 39.1 milioni di Il Viaggio di Arlo. Per la prima volta dai tempi di Cars 2, il punteggio CinemaScore è A- (solitamente i film Pixar ottengono A o A+), il che potrebbe avere un impatto sulla tenuta del film nelle prossime settimane, che per contro dovrebbe essere favorita dalle vacanze dello Spring Break.

L’impatto dell’emergenza Coronavirus sembra essersi fatto sentire più all’estero che negli USA: nel weekend il film ha incassato 28 milioni in 47 territori, di cui 4.4 nel Regno Unito, 3.3 in Francia e 3 in Messico. In aprile uscirà in numerosi altri territori, mentre ancora non è chiaro quando uscirà in Cina.

Seconda posizione per L’uomo invisibile, che tiene molto bene soprattutto per essere un horrora: 15.1 milioni di dollari per il film, costato alla Blumhouse solo 7 milioni e arrivato a ben 52 milioni di dollari in soli dieci giorni. In tutto il mondo sfiora i 100 milioni.

Al terzo posto apre The Way Back – Tornare a vincere, con 8.5 milioni di dollari. Costato 20 milioni, il film di Gavin O’Connor con Ben Affleck sta avendo una performance un po’ inferiore alle aspettative.

Quarta posizione per Sonic – il film, con 8 milioni di dollari e un totale di 140 milioni in un mese. A livello globale, la commedia sta per superare i 300 milioni di dollari.

Al quinto posto Il richiamo della foresta incassa 7 milioni di dollari e sale a 57 milioni di dollari dopo tre settimane, mentre in tutto il mondo sfiora i 100 milioni.

Sesta posizione per Emma, che con un’espansione in 1.565 cinema raccoglie 5 milioni di dollari, salendo a 6.9 milioni complessivi, un buon risultato.

Al settimo posto, infine, segnaliamo il traguardo di Bad Boys for Life, primo film del 2020 a superare i 200 milioni di dollari negli Stati Uniti. Globalmente la pellicola ha superato i 415 milioni di dollari.

INCASSI USA 6/8 MARZO 2020

Onward – oltre la magia – $40,000,000 / $40,000,000 L’uomo invisibile – $15,150,000 / $52,693,570 The Way Back – Tornare a vincere – $8,500,000 / $8,500,000 Sonic – il film – $8,000,000 / $140,818,152 Il richiamo della foresta – $7,000,000 / $57,483,738 Emma – $5,000,000 / $6,892,065 Bad Boys for Life – $3,050,000 / $202,028,103 Birds of Prey – $2,160,000 / $82,560,582 Impractical Jokers: The Movie – $1,845,000 / $9,697,091 My Hero Academia: Heroes Rising – $1,528,753 / $12,724,716

Fonte: BOM