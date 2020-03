Mentre si avvicina l’inizio delle riprese di, il velo di segretezza intorno al film diventa sempre più sottile: ora è grazie a Vin Diesel che apprendiamo che alcuni protagonisti di Guardiani della Galassia compariranno nella pellicola di Taika Waiti!

L’attore lo ha confermato a ComicBook durante le interviste per il lancio di Bloodshot:

Sto aspettando e non vedo l’ora che James Gunn inizi a lavorare al prossimo [Guardiani della Galassia]. Ora sta lavorando a The Suicide Squad, quindi a breve inizierà. Anche Thor… il regista mi ha parlato di come Thor includerà alcuni dei Guardiani della Galassia… sarà molto interessante, nessuno lo sa… Ma forse non avrei dovuto dirlo!

Già sappiamo che Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà ambientato dopo Thor: Love and Thunder.

Chi potrebbe comparire nella pellicola? Forse lo stesso Groot, doppiato da Vin Diesel? Sembra logico pensare che gli eventi delle due pellicole possano comunque avere dei collegamenti.

Thor: Love and Thunder, il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi e da lui scritto insieme a Jennifer Kaytin Robinson, vedrà sullo schermo Chris Hemsworth insieme a Tessa Thompson e Natalie Portman, che tornerà a interpretare Jane Foster e nello specifico nella nuova incarnazione di… Thor. Christian Bale interpreterà il villain.

Le riprese del film dei Marvel Studios si terranno nel 2020 in Australia, che ospiterà anche quelle di Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 5 novembre 2021.

