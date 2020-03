Sì, lo faccio per ogni ingaggio che ottengo. La mia casa è piena zeppa di oggetti di scena dai sei dei film. Ho un set di lancia ragnatele prese durante Spider-Man, una cosa di cui la Marvel non sapeva nulla, ma che adesso sa… Ma la roba più grossa sono gli occhiali di Tony Stark. Ho provato anche a portare via un costume di Spider-Man, ma è un po’ complicato andare via da un set di Spider-man con addosso il costume di Spider-Man.

Durante gli impegni stampa di, il nuovo film dei ha parlato della sua particolare abitudine: i furti degli oggetti di scena dai set delle pellicole dove recita.

Tom Holland ha spiegato che, finora, è sempre riuscito a farla franca con i Marvel Studios:

Finora non mi sono mai ficcato nei guai. Anche perché ne fanno in grandi quantità, sono cose che tendono anche a rompersi. Ed è così che me ne posso uscire con “Oh, ho perso gli occhiali di Tony Stark!”. Loro mi guardano con un po’ di disappunto. E adesso stanno sulla mensola del mio caminetto.

L’ultimo film in cui Tom Holland è comparso nei panni di Peter Parker è Spider-Man: far From Home.

Nel film, oltre a Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori; accanto a loro Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts è uscita il 2 luglio 2019, in Italia è arrivata il 10 luglio.