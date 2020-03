In occasione dell’ultima riunione con gli azionisti Disney tenutasi poco fa, la major ha annunciato che, il film di Peter Jackson sui Beatles realizzato con materiale d’archivio, arriverà al cinema negli Stati Uniti il

La Apple Corps Ltd. e la WingNut Films Ltd. hanno collaborato insieme al progetto con il pieno e totale supporto di Sir Paul McCartney, Sir Ringo Starr, Yoko Ono Lennon e Olivia Harrison.

Il nuovo film è stato realizzato grazie alle circa 55 ore di materiale video inedito registrato in studio dai Beatles fra il 2 e il 31 gennaio del 1969. Le sessioni di registrazione sono relative alla produzione di Let It Be, undicesimo e ultimo album nella discografia del gruppo da cui è stata estratta l’omonima canzone vincitrice del premio Oscar nel 1970.

Nel dare l’annuncio Bob Iger ha annunciato che il materiale è di una qualità “spettacolare” e che “sembra girato ieri“.

Just announced: Peter Jackson’s “The Beatles: Get Back” documentary, featuring never-before-seen footage of the legendary band, comes to theaters September 4, 2020.

Photo Credit: ©1969 Paul McCartney / Photographer: Linda McCartney pic.twitter.com/8BM11NH3Iz — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) March 11, 2020

Il progetto, ricordiamo, era stato annunciato poco più di un anno fa. Fino al 2014 sembrava fosse Ron Howard il prescelto, ma poi nell’ultimo anno la palla è passata a Peter Jackson.

Il materiale è stato restaurato dalla Park Road Post Production di Wellington, in Nuova Zelanda, ed è stato montato da Jabez Olssen, che tra l’altro ha già collaborato con Jackson per They Shall not Grow Old, che abbiamo recensito pochi giorni fa.