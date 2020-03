La notizia è stata anticipata da Deadline e poi confermata da John Krasinski:, sequel del campione d’incassi uscito nelle sale nel 2018, è stato rimandato a data da destinarsi.

Il motivo, naturalmente, è l’emergenza Coronavirus che ha già indotto allo slittamento di film come No Time to Die e Peter Rabbit nel mondo.

Nel dare l’annuncio il regista e attore ha spiegato:

A tutti i fan di A Quiet Place, Una delle cose di cui vado più fiero è il fatto che la gente abbia detto che il nostro film va visto in compagnia. A causa della situazione mondiale in costante mutamento, non è chiaramente il momento giusto per farlo. Nonostante siamo tutti estremamente emozionati di farvi vedere questo film…aspetterò fin quando non POTREMO vederlo tutti insieme. Brindiamo a quel momento. Ci vediamo presto.

Il film avrebbe dovuto approdare nei cinema inglesi il 19 marzo e in quelli americani il 20 marzo, ma non sarà più questo il caso. L’uscita italiana era stata fissata al 16 aprile 2020, ma al momento non è chiaro se anche quella subirà variazioni visto che dovrà allinearsi alle nuove decisioni.

Ecco la sinossi ufficiale:

Dopo i tragici eventi avvenuti a casa, la famiglia Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno mentre continua la propria lotta per la sopravvivenza in silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, capiscono molto rapidamente che le creature che cacciano utilizzando il suono non sono l’unica minaccia in agguato oltre il sentiero di sabbia.

Nel cast del film, ancora una volta scritto e diretto da Krasinski, troveremo di nuovo Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe, di ritorno nei panni dei protagonisti. Tra i nuovi ingressi Cillian Murphy, Djmon Hounsou e Brian Tyree Henry.

Il primo film, con un budget di 17 milioni, ha incassato tutto il mondo ben 340,9 milioni di dollari. La storia segue le vicende di una famiglia che vive un’esistenza isolata nel silenzio più assoluto, per paura di una minaccia sconosciuta che segue solo il suono e attacca a qualsiasi rumore.

