Nel caso ci fossero dubbi, in un’intervista con il Philippine Daily Inquirer ha parlato die ha confermato anche il coinvolgimento di

L’attore non si è sbilanciato troppo, ma ha preannunciato che la storia sarà “pazzesca” e che le riprese partiranno in estate:

Gireremo Spider-Man a luglio ad Atlanta. Sono così felice!

La produzione si terrà da programma da luglio a novembre tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda, anche se per il momento non è chiaro se l’emergenza Coronavirus avrà il suo impatto. È infatti di poche ore fa la notizia che la Marvel ha sospeso momentaneamente la lavorazione di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, il nuovo film dei Marvel Studios che era in fase di riprese in Australia.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore di Spider-Man 3 con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. L’uscita è stata fissata al 16 luglio 2021, a due anni di distanza dal secondo film. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità di Spider-Man, accusandolo del suo omicidio.

