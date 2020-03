La Hot Toys ha diffuso in rete alcune immagini di una nuova figure in scala 1:6 dedicata a, protagonista di, il cinecomic DC con protagonista Margot Robbie arrivato nelle nostre sale il 6 febbraio.

Potete vedere tutte le immagini del prodotto cliccando sulle foto qua sotto:

Ecco la sinossi:

Avete mai sentito la storia della poliziotta, dell’uccello canterino, della psicopatica e della principessa mafiosa? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è una storia contorta raccontata dalla stessa Harley, come solo lei sa fare. Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.