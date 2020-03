Wow! Somiglia davvero al set. È fantastico! Se hai fatto tutto quel lavoro, devi per forza toglierti la maglietta.

Qualche giorno fa so o approdate in rete le foto scattate per un servizio fotografico per Men’s Health con al centroche vedeva l’attore ricreare alcuni iconici frame da moltissimi film che hanno fatto la storia. La star, come sappiamo, ha subito una notevole trasformazione fisica per girare, cinecomic Marvel di prossima uscita. Ebbene tra i suggestivi scatti sopracitati c’era anche uno che lo vedeva nei panni di, iconico mutante interpretato innumerevoli volte sul grande schermo da Hugh Jackman. Negli ultimi giorni lo stesso Jackman, parlando con Fox News , ha espresso la sua approvazione verso gli scatti:

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

L’uscita di Gli Eterni è prevista per il 6 novembre del 2020.

