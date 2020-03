La Disney ha sospeso la lavorazione di tutte le sue produzioni per via dell’emergenza Coronavirus e fra le varie pellicole interessate dalla mossa c’è, naturalmente, anche, il nuovo film dei Marvel Studios in fase di riprese in Australia.

Come tutela nei confronti della propria famiglia, il regista della pellicola ha anche deciso di mettersi in autoisolamento in attesa degli esiti del tampone per il Covid-19.

Un report pubblicato dall’Hollywood Reporter dedicato alle perdite dell’industria del cinema americana, si spiega che lo stop costerà alla major almeno 300/350.000 dollari su base giornaliera.

Si tratta di una cifra analoga a quella che la Universal sta affrontando per Jurassic World: Dominion. La settimana scorsa, sia la pellicola di Colin Trevorrow che gli altri live action in cantiere presso lo studio sono stati messi in pausa per l’emergenza nuovo Coronavirus.

Il film Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings uscirà il 12 febbraio 2021– salvo eventuali slittamenti per l’emergenza Coronavirus – e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo).

Nel corso della promozione di Il diritto di opporsi, il regista ha parlato del prossimo sottolineandone la grande importanza:

“Sono cresciuto senza un supereroe al quale ispirarmi” ha raccontato il cineasta all’Hollywood Reporter. “Mi sentivo legato a Spider-Man da ragazzino, principalmente perché indossava una maschera che gli copriva il volto, perciò mi immaginavo sotto quella maschera. Adorerei dare a mio figlio un supereroe da prendere come modello. Per me è un onore avere l’opportunità di raccontare questa storia“.

Le riprese si sono al momento fermate in Australia che ospiterà, a partire da agosto, anche quelle di Thor: Love and Thunder.

Tony Leuing interpreta il Mandarino mentre Simu Liu interpreta il protagonista Shang-Chi. Nel cast anche Awkwafina.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

Quanto attendete Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings? Ditecelo nei commenti!