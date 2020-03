Da sabato 14 a giovedì 26 marzo si accende Sky Cinema Spider-Man, un canale interamente dedicato alle incredibili avventure dell’Uomo Ragno con i nove film della saga, disponibili anche come collection On Demand e su Now Tv ( maggiori informazioni qui ).

Spider-Man si adatta ai tempi dell’emergenza nuovo Coronavirus.

Jon Watts, il regista dei nuovi film dell’Arrampicamuri prodotti dalla Sony e coordinati creativamente dai Marvel Studios, ha condiviso su Instagram un fanposter in cui vediamo uno Spider-Man impegnato nello smart working, nel lavoro da casa consigliato a tutte quelle aziende e persone che possono metterlo in pratica in questo periodo in cui il distanziamento sociale è la principale arma a nostra disposizione per favorire l’appiattimento della curva epidemica del Covid-19.

Potete ammirare il poster di Spider-Man: Work From Home direttamente qua sotto:

Nel film tornano Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori; accanto a loro Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts è uscita il 2 luglio 2019, in Italia è arrivata il 10 luglio.

Trovate tutti i nostri approfondimenti su Spider-Man in questa pagina speciale.

