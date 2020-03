Continua la quarantena per gran parte del pianeta, anche per. Per ingannare il tempo il regista ha avviato nei giorni scorsi un Q&A con i suoi fan su Instagram in cui ha risposto alle più disparate domande. Un fan ad esempio ha voluto chiedere a Gunn se sua fratello Sean tornerà a vestire i panni dinel terzo capitolo di

Ecco come ha risposto il regista:

Che tipo di film dei Guardiani sarebbe senza Kraglin?

Una risposta che potremmo leggere come un’effettiva conferma che rivedremo il personaggio interpretato da Sean Gunn anche in Guardiani della Galassia Vol. 3.

Ricordiamo che Sean Gunn ha già vestito i panni di Kraglin in Guardiani della Galassia, Guardiani della Galassia Vol. 2 e anche in una scena di Avengers: Endgame.

Quando uscirà Guardiani della Galassia 3 di James Gunn?

Tenendo conto che The Suicide Squad uscirà il 6 agosto 2021, è altamente improbabile che James Gunn possa mettersi a lavorare a Guardiani della Galassia Vol 3 prima di allora, quindi probabilmente uscirà tra il 2022 e il 2023. Farà comunque parte della fase successiva alla Fase 4 annunciata al Comic-Con di San Diego 2019.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

FONTE: CB