Dopo la stretta di qualche giorno fa, sono solo 440 i cinema ancora aperti negli Stati Uniti (su 5600 complessivi), e così mercoledì il box-office ha registrato un record storico negativo d’incassi con soli 300,000 dollari d’incasso.

Un anno fa, nella stessa giornata, venivano raccolti 11 milioni di dollari (siamo quindi a -98%), mentre una settimana fa se ne incassavano ancora 7.7 milioni: 300mila dollari, secondo l’Hollywood Reporter, sono la cifra più bassa registrata in tempi moderni in un singolo giorno. Un quinto degli incassi sono andati a Onward – Oltre la magia, che ha raggiunto finora i 61 milioni di dollari negli Stati Uniti e i 103 milioni in tutto il mondo. È di poche ore fa l’annuncio che la Disney ha deciso di lanciare il film in digitale molto prima del previsto, e che dal 3 aprile sarà disponibile su Disney+ negli Stati Uniti. In Italia il film Pixar non ha fatto in tempo a uscire in sala, e non è chiaro se a questo punto se e quando uscirà.

Curiosamente, Deadline sottolinea che i cinema rimasti aperti sono in Florida e in alcuni stati centrali. Ma nel conteggio complessivo dei cinema americani non rientrano i drive-in, che non sono colpiti dalle chiusure vista la loro peculiarità (la distanza sociale è automatica, essendo gli spettatori chiusi nel loro veicolo). Ecco quindi che sebbene non vi siano nuove uscite previste, chi ama il cinema può recarsi nel drive-in più vicino: il sito ne segnala alcuni in Florida e Zalifornia che mercoledì hanno incassato un migliaio di dollari ciascuno. Briciole, ovviamente, ma è pur sempre un’esperienza cinematografica – peraltro molto tradizionale negli Stati Uniti.

Ecco qualche video dedicato ai drive-in negli USA disponibile su YouTube: