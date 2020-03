In occasione di un’ intervista dal vivo su Youtube con Rosie O’Donnell,ha parlato dei suoi prossimi progetti tra cui, la nuova rivisitazione del classico d’animazione che avrebbe dovuto entrare in produzione in questi giorni prima della diffusione del Coronavirus.

“È stato un periodo molto prolifico per la scrittura” ha commentato il leggendario compositore. “La produzione della Sirenetta è stata sospesa. Avevamo registrato tutte le canzoni visto che ho scritto quattro nuovi brani con Lin-Manuel Miranda“.

L’autore delle musiche del film d’animazione originale ha confermato di aver scritto quattro nuove canzoni con il collega e ha inoltre svelato di essere al lavoro su Come d’incanto 2, sequel da molti anni in fase di sviluppo.

Halle Bailey sarà la protagonista di La Sirenetta assieme a Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, dovrebbe interpretare re Tritone.

La squadra produttiva che porterà il celebre personaggio Disney sul grande schermo è composta da nomi che hanno già collaborato in passato con il regista Rob Marshall, come la costumista Colleen Atwood (Chicago, Memorie di una Geisha) e lo scenografo John Myhre (Pirati dei Caraibi: Oltre i Confini del Mare, Nine).

Scritto da David Magee e Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman), questo adattamento in live action comprenderà anche le musiche originali composte da Alan Menken per il film animato del 1989 insieme a Lin-Manuel Miranda (Oceania, Mary Poppins Returns).

Le riprese avrebbero dovuto partire a marzo e svolgersi in Sud Africa e a Porto Rico per un’uscita cinematografica nel 2021. Al momento non è chiaro che impatto avrà l’emergenza Coronavirus su tutta la produzione.