Grazie a Impawards possiamo ammirare un nuovo poster australiano di, il film diretto da Justin Kurzel e interpretato da Russell Crowe, Nicholas Hoult, George MacKay (1917), Charlie Hunnam (qui potete vedere la nostra videorecensione del film presentato al Torino Film Festival ).

Ecco la descrizione del progetto:

Ned Kelly è un mito della controcultura australiana, una specie di Jesse James che razziava il Paese e si scontrava con l’esercito inglese. La storia del giovane bandito (George McKay), della sua infanzia miserabile e intossicata da una madre possente e feroce, del suo apprendistato con un vecchio brigante (Russell Crowe), della sua banda leggendaria (nelle rapine indossavano abiti femminili), si snoda tra capanne e bordelli, soprusi e ricordi, sullo sfondo di un outback arido e allucinato.

Potete vedere il poster qua sotto:

Il film doveva approdare nelle sale americane ad aprile.

Recentemente abbiamo visto George MacKay in 1917 di Sam Mendes ma anche in Ophelia e in Captain Fantastic al fianco di Viggo Mortensen. Russell Crowe è apparso invece nel drammaBoy Erased – Vite Cancellate e in La Mummia.

