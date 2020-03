Lo sceneggiatore diC. Robert Cargill ha svelato a Junkfood Cinema che inizialmente, in lizza per il ruolo di Christine Palmer (poi toccato a Rachel McAdams), c’era

L’attrice, che poi abbiamo visto in X-Men: Dark Phoenix, rifiutò infatti la proposta come raccontato da Cargill:

La cosa interessante che Hollywood ha iniziato a scoprire è che le attrici puntano a essere supereroine esattamente come gli attori. È successo a Scott [Derrickson]. Propose il ruolo a Jessica Chastain per Doctor Strange visto che l’avevamo presa in considerazione. Lei rispose: “Ehi, guardate, il progetto sembra bellissimo e adorerei farlo, ma avrò soltanto una possibilità di recitare in un film Marvel e diventare un personaggio Marvel. E poi ho studiato danza, quindi voglio davvero indossare un mantello. Fu il rifiuto più bello mai ricevuto.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Doctor Strange segue la storia del neurochirurgo di grande talento, Stephen Strange. Dopo un terribile incidente d’auto il dottore deve mettere l’ego da parte e imparare i segreti di un mondo nascosto fatto di misticismo e dimensioni parallele. Dal Greenwich Village di New York City, Doctor Strange dovrà fare da intermediario tra il mondo reale e quello che si cela oltre, utilizzando una vasta gamma di abilità metafisiche e artefatti per proteggere l’universo Marvel.

Diretto da Scott Derrickson (Sinister, The Exorcism of Emily Rose) e prodotto da Kevin Feige, Doctor Strange è interpretato da Benedict Cumberbatch (Black Mass – L’Ultimo Gangster, The Imitation Game), Chiwetel Ejiofor (12 Anni Schiavo, Sopravvissuto – The Martian), Rachel McAdams (Southpaw – L’Ultima Sfida, Sherlock Holmes) e Michael Stuhlbarg (Steve Jobs, A Serious Man), con Mads Mikkelsen (Scontro tra Titani, Casino Royale) e il premio Oscar® Tilda Swinton (Michael Clayton, The Grand Budapest Hotel).

Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Charles Newirth, Stephen Broussard e Stan Lee sono i produttori esecutivi.

Doctor Strange fa parte della Fase 3 dell’Universo Cinematografico Marvel ed è uscito il 26 ottobre 2016.