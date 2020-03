È passata ormai una settimana dal lancio di Disney+ in Italia, e nonostante il catalogo della piattaforma streaming sia decisamente ricco, sin dall’inizio vi abbiamo segnalato che film comenon erano disponibili ma lo saranno presto. In questi primi giorni, però, sono state fatte alcune modifiche e migliorie (primo tra tutti è stato corretto l’esilarante errore che vedeva La Sirenetta intitolata “La Piccola Fiammiferaia”), e sono stati aggiunti titoli che inizialmente mancavano, come il film d’animazione

Oggi, invece, arriva la notizia che sono state anticipate le uscite di alcuni dei film non ancora disponibili (“a causa di accordi vigenti”) ma in arrivo presto. In particolare, ecco il calendario aggiornato:

Rimane avvolta nel mistero l’assenza di classici d’animazione come La Spada nella Roccia e Musica Maestro, così come film come Il Canto di Natale di Topolino e Come d’Incanto, ma potrebbero comparire sulla piattaforma prossimamente come accaduto pochi giorni fa con Mulan.

Quel che è certo, invece, è che non vedremo mai i film di Spider-Man (nemmeno quelli prodotti dai Marvel Studios), perché di proprietà della Sony, e cinecomic come Logan e Deadpool che, pur essendo della Fox (che è di proprietà della Disney) non sono film per tutta la famiglia.

