Michael Bay e la sua casa di produzione Bay Films hanno firmato un accordo di prelazione con la Sony Pictures: svilupperanno per lo studio serie tv e lungometraggi.

Il regista ha un rapporto di lunga data con lo studio, che ha distribuito il suo debutto da regista Bad Boys nel 1995. Sempre presso la Sony è in sviluppo il prossimo progetto di Michael Bay, Black Five, un thriller scritto da Ehren Kruger (Transformers: La Vendetta del Caduto) incentrato su un team militare scelto. I dettagli sulla pellicola sono ancora scarsissimi.

In questi ultimi anni Michael Bay è diventato uno dei registi più potenti di Hollywood grazie al franchise di Transformers, che ha incassato oltre un miliardo e mezzo di dollari solo negli Stati Uniti. Recentemente, poi, ha diretto Six Underground, ottenendo moltissimo successo su Netflix. Come produttore ha lavorato a A Quiet Place – Un Posto Tranquillo, di John Krasinski (grandissimo successo al botteghino), allo spinoff di Transformers Bumblebee e a diversi altri progetti.

Sul fronte televisivo ha recentemente prodotto, sempre con Krasinski, Jack Ryan per Amazon Studios. È anche produttore esecutivo della serie antologica basata su The Purge, in onda su USA Network, e in passato ha prodotto serie molto popolari come Black Sails e The Last Ship, rispettivamente per Starz e TNT.

