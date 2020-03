In questo 2020 che sta prendendo una piega inattesa e drammatica,, la più importante icona della Nintendo, si appresta a compiere 35 anni di età.

Anche se, tecnicamente, è apparso per la prima volta nel 1981 col nome di Jumpman nel primo arcade di Donkey Kong, la nascita del franchise viene fissata al 1985, l’anno in cui Super Mario Bros ha esordito sul Nintendo Entertainment System, o NES se preferite, la leggendaria console a 8-bit della Grande N.

In un articolo pubblicato da Polygon dedicato ai vari rumour sulle iniziative che il colosso nipponico ha in serbo per celebrare a dovere il personaggio ideato da Shigeru Miyamoto (si parla di una colossale re-release dei principali titoli della saga commercializzati durante questi sette lustri), viene riportato anche che la Nintendo avrebbe in programma di diffondere nuovi dettagli sul film di Super Mario al quale sta lavorando la Illumination Entertainment di Cattivissimo Me.

La compagnia nipponica si è però affrettata a smentire il tutto alla testata citata. Bisogna sottolineare però che già in circostanze normali le aziende giapponesi tendano ad adottare delle strategie diverse da quelle americane ed europee (e, in tal senso, Nintendo è ben nota per essere estremamente protettiva verso le sue proprietà intellettuali). Adesso, con la pandemia del nuovo Coronavirus di mezzo, è altamente probabile che in quel di Kyoto ci sia una “war room” in cui si sta discutendo delle varie strategie da adottare. Il 2020 doveva essere un anno molto importante per la softco sotto il profilo della comunicazione: Super Mario era una delle mascotte delle Olimpiadi di Tokyo recentemente cancellate e rimandate al 2021 e, nel corso dell’estate, dovrebbe aprire anche Super Nintendo World, l’area degli Universal Studios Osaka dedicata al variopinto Mondo dei Funghi teatro delle avventure dell’idraulico italoamericano. Parco che, attualmente, è chiuso fino a data da destinarsi per via dell’emergenza sanitaria in corso.

In ogni caso, vi terremo aggiornati…

Vi invitiamo a prendere visione di quanto indicato sul sito del Ministero della Salute in merito al nuovo Coronavirus.

Trovate tutte le notizie legate all’emergenza nuovo Coronavirus in questo archivio.