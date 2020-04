Se il mese scorso appariva propenso a cominciare le riprese in estate,ha fatto qualche passo indietro preannunciando che la produzione di– il nuovo cinecomic DC – potrebbe slittare a causa dell’emergenza Coronavirus.

Nel corso di una diretta su Instagram, infatti, The Rock ha spiegato:

Sono molto emozionato per Black Adam comunque, mi sto allenando tantissimo per quel ruolo. Avremmo dovuto cominciare in estate, a luglio, ma vedremo. Non sono più sicuro che sia questo il caso.

Ha poi parlato della possibilità di affrontare la Justice League e ha ammesso:

Che possibilità ha la Justice League contro un Black Adam arrabbiato? Qual è il termine? Ah sì, nessuna cavolo di possibilità.

Black Adam sarà al cinema – salvo slittamenti – il 22 dicembre del 2021.

Il personaggio doveva inizialmente comparire come antagonista in Shazam!, ma lo studio ha deciso di percorrere un’altra strada affidando al personaggio un film tutto suo. Black Adam è infatti considerato la grande nemesi di Shazam!, fin dagli anni ’40 in cui il personaggio si chiamava ancora Captain Marvel. Era un principe egiziano semi-immortale che veniva corrotto dai poteri magici che gli erano stati donati da un mago. Ma nelle attuali iterazioni fumettistiche il personaggio è considerato un antieroe.

Beau Flynn della FlynnPictureCo produrrà il progetto insieme a Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia tramite la Seven Bucks Productions. Alla regia vi sarà Jaume Collet-Serra, che ha già lavorato con Johnson in Jungle Cruise.

La fotografia sarà curata da Lawrence Sher, che di recente ha lavorato a Joker di Todd Phillips e al film di prossima uscita Jungle Cruise. Ricordiamo che il film farà parte dello stesso universo di Shazam (di cui il sequel è in sviluppo) come confermato dal produttore Hiram Garcia.

Cosa ne pensate del fatto che le riprese di Black Adam potrebbero slittare? Ditecelo nei commenti!