In attesa di scoprire che ne sarà diper l’uscita nel nostro paese vista l’emergenza Coronavirus, è online una scena tagliata dal film Disney-Pixar che sarà da domani su Disney+ negli Stati Uniti dopo esser stato in cima alla classifica dei film più scaricati su FandangoNOW

Comicbook ha inoltre scambiato due chiacchiere con il regista Dan Scanlon, che ha svelato i piani originali per la pellicola. Inizialmente il film d’animazione doveva infatti essere una storia fantascientifica:

Nella mia versione iniziale la storia era ambientata nel nostro mondo, loro erano due umani e il loro padre era uno scienziato che aveva inventato una macchina che sperava di poter usare per comunicare con i morti, ma non funzionava. Così dopo la morte del padre i ragazzi diventavano scienziati a loro volta e si decidevano a dimostrare che la macchina del padre potesse funzionare. Nel corso dei loro tentativi avrebbero riportato in vita parti del suo corpo. Avremmo potuto prendere quella strada, ma cominciò a sembrare un po’ episodico, perché ogni volta riportavano indietro un pazzo diverso, come i piedi, le gambe, poi il torso. E poi sembrava un po’ freddo e distaccato. Così l’idea della magia per riportarlo in vita fu molto più ideale e speciale.