Come sappiamo tutti parchi e resort Disney sparsi nel mondo rimarranno temporaneamente chiusi in questo periodo di pandemia e quarantena dovuta all’espandersi del Coronavirus nel globo. Una situazione non semplice per nessuno. Tuttavia come gesto di solidarietà il Contemporary Resort di Disney World in Florida ha realizzato un cuore tramite un gioco di luci su una facciata dell’edificio.

Potete vedere lo scatto qua sotto:

Nel comunicato diffuso dalla Disney qualche giorno fa leggiamo:

Mentre c’è ancora molta incertezza in merito all’impatto del Coronavirus, la sicurezza e il benessere dei nostri ospiti e dei nostri dipendenti restano la principale priorità della The Walt Disney Company. Come risultato di questa pandemia senza precedenti e in linea con le direttive fornite dagli esperti sulla salute pubblica e gli ufficiali di governo, Disneyland Resort e Walt Disney World Resort resteranno chiusi fino a ulteriore comunicazione. La The Walt Disney Company ha continuato a pagare i suoi dipendenti fin dalla chiusura del parco e, alla luce di questa crisi sempre più complessa e in continuo divenire, abbiamo deciso di estendere il pagamento delle ore ai cast member dei nostri parchi e dei nostri resort fino al 18 aprile.

