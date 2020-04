Qualche giorno fa, abbiamo appreso che, per rispondere ai mancati guadagni causati dall’emergenza Coronavirus, laavrebbe dato il via a una serie di tagli, con degli scaglioni del 20%, 25% e del 30%, agli stipendi delle posizioni dirigenziali della multinazionale.

Bob Iger, l’ex Presidente e CEO della Disney ora divenuto presidente esecutivo, e Bob Chapek, il nuovo CEO della compagnia hanno, rispettivamente, rinunciato all’intero stipendio del 2020 e al 50% della cifra. Vale la pena notare che la misura non si applica alle congrue compensazioni annuali che i due devono ricevere da contratto, cifra che nel caso di Bob Iger arriva a quasi 45 milioni di dollari, mentre in quello di Chapek il bonus annuale è di 7.5 milioni (il salario, invece, è di 3 milioni per Iger e 2.5 per Chapek).

CORRELATO – Lo staff dei parchi Disney americani verrà messo in congedo non pagato dal 19 aprile

L’Hollywood Reporter segnala ora che i dirigenti della Disney interessati dalla cosa, appartenenti alle categorie VP, senior VP e executive VP, sarebbero rimasti decisamente contrariati da una decisione presa unilateralmente dalla compagnia tramite dei contratti modificati che non contengono indicazioni circa la durata del provvedimento.

Un VP della Disney guadagna annualmente fra i 150.000 e i 200.000 dollari all’anno, mentre per gli executive VP la cifra può arrivare anche a 700.000 a seconda del dipartimento. Alcuni dipendenti ottengono anche delle compensazioni in azioni della major.

Una fonte interna alla compagnia ha dichiarato al popolare magazine:

Gran parte dell’azienda si è dovuta fermare a causa di questa pandemia e le lamentele di queste persone di fronte alla sofferenza che sta accomunando il mondo intero è triste e segnale di profondo egoismo.

Cosa ne pensate? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti in calce all’articolo.

Vi invitiamo a prendere visione di quanto indicato sul sito del Ministero della Salute in merito al nuovo Coronavirus.

Trovate tutte le notizie legate all’emergenza nuovo Coronavirus in questo archivio.