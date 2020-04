Insi registra un nuovo caso che va a collegare in maniera alquanto bizzarra la fiction di, la celeberrima saga horror distopica, e la vita vera.

Jimmy Broussard, il capo della polizia di Crowley, in Louisiana appunto, ha dovuto diramare delle scuse ufficiali perché le volanti delle forze dell’ordine che pattugliavano le strade della città con lo scopo di verificare l’osservanza del coprifuoco da Coronavirus attivo fra le 21 di sera e le 6 di mattina hanno usato una sirena ben nota e inquietante: quella che, nel franchise della Blumhouse, segnalava l’inizio delle 12 ore di “purga” in cui ogni genere di crimine veniva di fatto reso legale.

Chiaramente, i cittadini della località in oggetto, non hanno gradito molto l’impiego di questo “particolare” effetto sonoro e il capo della polizia ha dovuto spiegare che la mossa non era volta alla creazione di ulteriore agitazione. Si è trattato di un errore dato che, per sua stessa ammissione, Jimmy Broussard non ha mai visto The Purge e, dalle informazioni in suo possesso, quella impiegata doveva essere una “normale” sirena di epoca bellica. La polizia di Crowley ha poi deciso di sospendere l’utilizzo di qualsiasi supporto sonoro per le comunicazioni alla cittadinanza circa l’inizio del coprifuoco in un’area che è stata particolarmente colpita dalla diffusione del nuovo Coronavirus.

Non volevamo spaventare nessuno usando la nostra regolare sirena né tantomeno creare più caos. Uno dei nostri agenti, che era un militare, mi ha consigliato questa vecchia sirena militare che è stata impiegata nei film di The Purge ma che è stata usata per molti anni. In effetti ha un tono più smorzato e mi pareva più indicata.

Il tutto si è tradotto in un fiume di messaggi di protesta pubblicati sulla pagina Facebook del dipartimento di polizia.

Ecco qualche video comprensivo di interventi di cittadini allarmati.:

Non è la prima volta che la saga di The Purge incrocia il suo percorso con quello della cronaca. Tre anni fa vi abbiamo raccontato di come lo slogan scelto dal Team Trump per le Presidenziali del 2020 fosse decisamente troppo simile a quelli di La Notte del Giudizio: Election Year.

Il franchise targato Universal e Blumhouse è noto come La Notte del Giudizio in Italia. I quattro film hanno avuto un box office cumulativo di 446 milioni di dollari a fronte di un budget complessivo (esclusa P&A) di 35.

Vi invitiamo a prendere visione di quanto indicato sul sito del Ministero della Salute in merito al nuovo Coronavirus.

Trovate tutte le notizie legate all’emergenza nuovo Coronavirus in questo archivio.