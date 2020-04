È Deadline a riportare, in esclusiva, che lasi è aggiudicata i diritti per il remake di, l’acclamato horror del 2001 interpretato da Nicole Kidman e diretto da Alejandro Amenábar.

La pellicola, arrivata nei cinema nel 2001, è riuscita a incassare 209 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 17.

I diritti della pellicola erano nelle mani della Video Mercury di Enrique Cerezo (presidente dell’Atletico Madrid). Cerezo aveva acquistato i diritti del film dopo aver acquisito, da Canal Plus, la compagnia Sogecine.

Stando alle informazioni note, l’obbiettivo è quello di raccontare una versione modernizzata della vicenda e il progetto starebbe già attirando l’interesse di svariati registi di peso.

Il film sarà prodotto da Renee Tab e Christopher Tuffin della Sentient insieme a Lucas Akoskin Aliwen Entertainment

Tab ha rilasciato la seguente dichiarazione a Deadline:

Sono davvero onorata di poter lavorare su uno dei miei horror preferiti di sempre, The Others, e di poter portare una nuova versione di questa storia sul grande schermo. Ed è alquanto bizzarro e spiazzante constatare quanto le tematiche del film risultino oggi più attuali che mai: l’auto isolamento, la paranoia e la paura e, naturalmente, il desiderio di proteggere noi stessi e i nostri figli. Non vediamo l’ora di svelare tutti gli strati dietro al personaggio di Grace, il cui dolore i cui demoni interiori attirano gli spettatori in un viaggio pieno di compassione.

Come noto, in The Others Grace, moglie di un soldato disperso durante la Seconda Guerra Mondiale, deve proteggere i suoi due figli, i quali sono affetti da una malattia che non permette loro di sopportare la luce del giorno. L’arrivo, presso la magione, di tre domestici coincide con l’inizio del verificarsi di strani fenomeni.

Cosa ne pensate della possibilità di vedere un remake “riveduto e corretto” di The Others? Come al solito, potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!