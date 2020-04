Lo scorso agosto il il regista David Leitch lo aveva un po’ anticipato, e ora la questione sembra ufficiale: sarà Netflix a produrre e a sviluppare il sequel di, secondo quanto riportato da Discussing Film

Kelly McCormack e Beth Kono si occuperanno della produzione del lungometraggio attraverso la Denver and Delilah Productions.

Secondo il sito inoltre Charlize Theron dovrebbe tornare a vestire i panni della protagonista anche in questo sequel che è attualmente alla ricerca di sceneggiatori. Nessuna conferma invece riguardo al possibile ritorno di Leitch dietro la macchina da presa del film, anche se non è da escludere che il regista effettivamente tornerà a dirigere il progetto. Lo scorso agosto il regista aveva dichiarato:

Penso ci siano delle conversazioni per un sequel. Un servizio streaming è coinvolto. Non conosco altri dettagli. Ero “preso a noleggio” per quel film, ma alla fine Kelly McCormick – mia partner nella produzione e moglie – lei sarà coinvolta nella produzione, ne sono sicuro.

Ecco le informazioni su Atomica Bionda

La sinossi:

Il premio Oscar Charlize Theron esplode in estate in Atomica Bionda, un thriller di azione a ritmo serrato che segue il più letale assassino della M16 in una città che pullula di rivoluzionari e traditori.

Il gioiello della corona dei Servizi Segreti di Sua Maestà, l’Agente Lorraine Broughton (Theron), gioca il suo mix di spionaggio, sensualità e ferocia, pronta a tutto pur di salvare la pelle in una missione impossibile. Inviata da sola a Berlino per consegnare un prezioso dossier fuori dalla Città destabilizzata, si allea con l’ufficiale governativo David Percival (James McAvoy) per districarsi nel più letale gioco di spie.