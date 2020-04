Sono passati pochi mesi da quandoè diventato il nuovo CEO della Disney, eha assunto la carica di Executive Chairman fino alla scadenza del suo contratto (che avverrà nel 2021), ma ora un nuovo report del New York Times rivela che Iger ha ripreso il controllo operativo per guidare la compagnia durante la drammatica pandemia di Coronavirus che sta avendo un impatto globale anche a livello economico.

L’articolo spiega che Iger sta lavorando da remoto, seguendo le linee guida implementate dalla stessa Disney per l’emergenza:

Mr. Iger ora è concentrato con forza nel ricostruire una compagnia che emergerà – questo quello che crede – profondamente cambiata da questa crisi. Lo schema che ha disegnato per i suoi soci offre uno sguardo al futuro post-pandemia: una Disney con meno impiegati, alla guida di un nuovo e incerto business nel radunare con sicurezza le persone per intrattenerle.

Nello stesso report, lo stesso Iger smentisce categoricamente di aver lasciato il suo incarico di CEO intuendo che quello che stava succedendo in Cina avrebbe avuto ripercussioni globali:

Non ci sono sorprese, non c’è nulla di nascosto, nulla di diverso o strano su cui speculare. Una crisi di queste dimensioni, e l’impatto che sta avendo sulla Disney, ha come conseguenza necessaria il fatto che io aiuti Bob Chapek e l’intera compagnia a gestire la situazione, soprattutto perché ne sono stato alla guida per 15 anni!