A sorpresa, grazie a Vanity Fair , arriva oggi la primissima foto ufficiale di Timothée Chalamet in, l’attesissimo kolossal di Denis Villeneuve prodotto e distribuito dalla Warner Bros. Pictures.

Il giornale promette per domani ulteriori novità, intanto qui di seguito potete ammirare il primo scatto con il giovane attore nei panni di Paul Atreides.

La pellicola ha una data d’uscita fissata al 18 dicembre e come confermato dal regista non subirà slittamenti a causa dell’emergenza Coroanvirus:

Dune è stato realizzato da persone provenienti da ogni parte del mondo. Molte di queste sono come dei parenti e penso continuamente a loro. Sono così fiero di poter dare sfoggio del loro lavoro. Attendo con impazienza il momento in cui potremo riunirci tutti visto che Dune è stato realizzato per essere visto sul grande schermo.

Ecco anche il nuovo logo:

Dune è uno dei progetti più importanti del 2020 per la Warner Bros., e la major sta già sviluppando il sequel.

Le riprese di Dune si sono svolte in Ungheria e in Giordania. Il cast comprende Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa, Charlotte Rampling e Oscar Isaac. Alla produzione la Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.

Che ne dite della prima foto di Dune?