Nel corso di un’intervista con Variety ha parlato die del suo futuro nell’Universo cinematografico dopo la sua ultima apparizione nel film di Avenger: Endgame

L’attore ha effettivamente confermato che sono in corso le trattative relative a una sua potenziale apparizione nella serie Disney+ di She-Hulk. “Non c’è ancora un accordo, non siamo ancora a quel punto” ha spiegato, “ma se trovassimo un buon pretesto, sarebbe molto interessante“.

Quanto al futuro cinematografico, come già ampiamente discusso in passato, la questione dei diritti di sfruttamento di Hulk è ancora molto ostica, ma questo non ha impedito a Ruffalo di farsi comunque delle idee:

Ho un’idea che potrebbe essere davvero interessante. Non lo abbiamo mai seguito nella sua vita, perché è sempre un po’ in disparte. È un po’ come i Rosencrantz e Guildenstern degli Avengers. Sarebbe interessante coprire tutti quegli spazi vuoti relativi a ciò che gli è successo tra un film e l’altro.

Quello che propone l’attore è, in sostanza, un progetto simile a quello di Black Widow. Non un film sulle origini ma una pellicola che lo veda protagonista di una storia ambientata durante i momenti non raccontati dai film già arrivati al cinema.

Nel corso dell’intervista c’è anche un passaggio in cui l’attore ribadisce di voler condividere lo schermo con Wolverine, e un altro in cui Taika Waititi (che lo ha diretto in Thor: Ragnarok) dispensa ottime parole nei confronti del collega:

Ha opinioni molto decise su ciò che Hulk direbbe e su come lo farebbe. La gente crede: “Oh, è un personaggio digitale, mica era lui a interpretarlo davvero!”, ma [Mark] invece ha insistito per recitare in motion capture. Con tutta quella roba addosso, vestito con quel pigiama ridicolo e con delle palline da pin-pong sulla testa.

Che ne dite delle parole di Mark Ruffalo su un film dedicato a Hulk? Vi piacerebbe?