Il trailer era stato realizzato prima dell’inizio delle riprese e con la partecipazione speciale di Jeff Bridges:

Jeff, come hai detto, è stato il primo pezzo del puzzle e avuto la fortuna di coinvolgerlo per quel teaser trailer. Prima ancora di avere una sceneggiatura gli parlai della storia del film chiedendogli di partecipare al teaser, visto che il suo sarebbe stato un ruolo centrale […]. Ricordo che quando lo mostrammo al Comic-Con, erano tutti così elettrizzati di vedere Jeff sullo schermo. Devo ringraziare Jeff per avermi accordato la sua partecipazione sia a quel trailer che a film. Il Comic-Con fu un momento di svolta per quel film perché una volta mostrato quel teaser e ricevuto quella risposta, lo studio si convinse a portare avanti il progetto.