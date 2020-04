e la saga diarriveranno presto su

Dopo la saga di Harry Potter (con “l’aggiunta” del primo Animali Fantastici) e l’imminente maratona de Il Signore degli Anelli, Mediaset prosegue con la proposta di importanti saghe per allietare le serate di chi non è abbonato a canali a pagamento o a piattaforme streaming. O di chi, magari, ha comunque voglia di condividere delle esperienze comunitarie “in remoto” come, ad esempio, con i nostri live blogging nonostante tanto noi della redazione quanto (con tutta probabilità) una nutrita fetta della nostra utenza abbiamo comunque a disposizione (anche in Blu-ray o Dvd) i vari film proposti in queste occasioni.

Attraverso un tweet, l’azienda ha reso noto che proporrà presto in TV Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald e la saga di Hunger Games:

Attenzione! Attenzione!

Mediaset sta lavorando per provare a esaudire alcuni dei vostri desideri.

A breve, acquisiti i diritti ad hoc, potremo trasmettere “Animali fantastici – I crimini di Grindelwald” e tutta la saga di “The Hunger Games”.

Grazie a tutti.

Appena si avrà maggiore chiarezza, segnaleremo quando verranno effettivamente trasmessi su Mediaset.

Nel cast Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Johnny Depp e Jude Law. Credence, il cui destino non era chiaro alla fine del primo film, farà ritorno con il volto di Ezra Miller. Kevin Guthrie tornerà a vestire i panni di Abernathy, il capo di Tina al MACUSA, mentre Carmen Ejogo sarà il capo del MACUSA Seraphina Picquery.

Tra le nuove reclute: Zoë Kravitz nei panni Leta Lestrange dopo una comparsa nel primo film, Callum Turner in quelli di Theseus Scamander e Claudia Kim nei panni di una circense. Accanto a loro troviamo William Nadylam: sarà un mago di nome Yusuf Kama; Ingvar Sigurdsson sarà il cacciatore di taglie Grimmson; Ólafur Darri Ólafsson sarà Skender, proprietario del circo. David Sakurai sarà uno dei seguaci di Grindelwald e infine Brontis Jodorowsky sarà Nicholas Flamel, il creatore della Pietra Filosofale.

