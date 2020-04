Come noto, anche, il parco alle porte della captale francese, resterà chiuso a tempo indefinito a causa della pandemia del nuovo Coronavirus partita da Wuhan, in Cina, e propagatasi a tutto il mondo.

La divisione nazionale della Disney segnala, tramite un comunicato stampa, una serie di attività ricreative da fare a casa per ricreare, fra le mura domestiche, la magia del theme park.

Trovate tutto qua sotto!

Oggi più che mai il mondo ha bisogno di intrattenimento, spensieratezza e gioia. Proprio per questo Disneyland Paris ha lanciato una piattaforma gratuita “Disneyland Paris a casa” dove trovare una serie di attività pensate per tutta la famiglia. Immaginazione e creatività sono gli ingredienti principali per far rivivere la magia di Disneyland Paris attraverso giochi, video, ricette e tante altre attività interattive, rimanendo comodamente a casa. Il sito, declinato in diverse lingue, viene aggiornato costantemente con nuovi contenuti.

Giochi

Topolino, Olaf e le Principesse sono solo alcuni dei Personaggi Disney protagonisti dei giochi presenti sul sito. Una serie di immagini da ritagliare e colorare per divertirsi utilizzando l’inconfondile sfondo di Disneyland Paris!

Ricette

“Cosa mangiamo oggi ?” è una delle domande più ricorrenti di queste ultime settimane in casa. Su Disneyland Paris a casa è possibile trovare alcune delle ricette più gustose proposte solitamente nei ristoranti di Disneyland Paris. Prima fra tutte quella della Carrot Cake, servita presso il ristorante Plaza Gardens situato a due passi dal Castello della Bella Addormentata nel Bosco.

Tutorial

Se si è curiosi di imparare a disegnare perfettamente Topolino oppure di ballare in compagnia di Timon e Pumba la coreografia della Mata Dance o, ancora, di truccarsi ispirandosi ai Personaggi Disney, c’è un solo modo: utilizzare i tutorial disponibili sul sito internet.

Video

L’Imagineer Laurent Cayuela è pronto a raccontare, attraverso dei video intineranti, la storia, gli aneddoti e le curiosità di Disneyland Paris. Appuntamento su Main Street, U.S.A per partire in un viaggio da sogno attraverso gli occhi di chi ha partecipato alla trasformazione di Disneyland Paris: proprio dal sogno alla realtà! Nella sezione video c’è anche Disney Illuminations uno degli spettacoli più amati in cui le storie Disney prendono vita sul Castello della Bella Addormentata grazie all’utilizzo di fuochi d’artificio, proiezioni, video mapping e musica.

Attività interattive

Una finestra affacciata sul Castello della Bella Addormentata, i giochi giganti dell’area Toy Story Playland nel Parco Walt Disney Studios o Hyperspace Mountain, le mitiche montagne russe a tema Star Wars sono solo alcuni degli sfondi disponibili per le video conferenze. Cosa c’è di meglio di un viaggio virtuale nella magia dei Parchi Disney da condividere con amici e colleghi durante le video conferenze, diventate oggigiorno parte della quotidianeità?