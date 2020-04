, come da prassi abituale, ha tenuto una sessione di Botta&Risposta su Instagram dove ha fornito dei chiarimenti ai vari quesiti che, via via, gli venivano posti dai suoi follower.

In materia di produzioni Marvel, il regista ha parlato ovviamente di Guardiani della Galassia e di un eventuale ritorno di Thanos.

Per quel che concerne il franchise di Star-Lord and co rivela che, nel terzo episodio, qualcuno morirà senza, chiaramente, specificare l’identità del personaggio in questione per aggiungere che i suoi piani iniziali prevedevano, da sempre, una Trilogia dedicata ai Guardiani della Galassia dove un quarto episodio non è proprio contemplato.

Nel momento in cui gli viene domandato se sia favorevole a un ritorno di Thanos, il Titano Pazzo interpretato da Josh Brolin, risponde di “no, perché ci sono tantissime altre storie che meritano di essere raccontate”.

Vi ricordiamo che prima di dedicarsi interamente alla pellicola dei Marvel Studios, James Gunn sarà concentrato sul nuovo Suicide Squad, le cui riprese sono state ultimate e che ha una data d’uscita fissata al 6 agosto 2021.

Curiosi di scoprire cosa c’è in serbo nel futuro del franchise di Guardiani della Galassia? Inoltre, cosa ne pensate delle risposte date da James Gunn durante il Botta&Risposta su Instagram? Ditecelo nei commenti!