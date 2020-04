Vi abbiamo già parlato della sessione di Botta&Risposta che, su Instagram , ha tenuto, un’occasione durante la quale ha fornito dei chiarimenti ai vari quesiti che, via via, gli venivano posti dai suoi follower.

Lo abbiamo fatto in riferimento alle risposte che ha dato in relazione al franchise di Guardians of the Galaxy e a un eventuale ritorno del Titano Pazzo Thanos (trovate tutto qua).

Nella medesima sede, James Gunn ha risposto anche ad altre tre domande, nello specifico “Qual è il tuo film di supereroi preferito?”, “Qual è il tuo Batman preferito?” e “Qual è il miglior Spider-Man cinematografico secondo te?”.

Alla prima domanda ha risposto con “Probabilmente Spider-Man: Un Nuovo Universo”, alla seconda con “Christian Bale” e alla terza ha ribadito il suo apprezzamento verso Tom Holland.

Prima di tornare al lavoro sul franchise Marvel di Guardiani della Galassia, James Gunn sarà impegnato nel nuovo Suicide Squad.

Come già noto da diverso tempo, il film sarà una via di mezzo tra un sequel e un reboot, e nel cast figureranno attori del primo film (anche se non proprio tutti). Tra i ritorni nel cinecomic diretto da James Gunn avremo Margot Robbie (Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flag), Viola Davis (Amanda Waller) e Jai Courtney (Boomerang).

Invece, i nuovi arrivati in The Suicide Squad saranno Idris Elba, David Dastmalchian, Daniela Melchior, John Cena, Flula Borg, Storm Reid, Peter Capaldi, Nathan Fillon, Joaquin Cosio, Mayling Ng, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Afee, Tinashe Kajese, Jennifer Holland, Julio Ruiz, Pete Davidson e Michael Rooker.

Alla sceneggiatura e alla regia James Gunn, l’uscita è fissata per il 6 agosto 2021.

Quanto attendete The Suicide Squad di James Gunn? Ditecelo nei commenti!