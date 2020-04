In seguito all’emergenza Coronavirus, la Warner Bros Pictures ha preso la decisione di fissare nuove date d’uscita per alcuni dei suoi prossimi film tra cuidi Matt Reeves.

La pellicola doveva arrivare nei cinema a giugno 2021, ma vista la sospensione delle riprese adesso sarà al cinema con qualche mese di ritardo, ovvero dal 1° ottobre 2021. Per ottobre era stato programmato il film su Elvis di Baz Luhrmann che slitta al 5 novembre 2021.

King Richard con Will Smith è stato rimandato di un anno al 19 novembre 2021, pochi giorni dopo l’uscita di Animali Fantastici 3, che a questo punto subirà l’ennesimo slittamento.

Il prequel sui Soprano, The Many Saints of Newark, doveva arrivare a settembre, ma adesso approderà nei cinema il 12 marzo 2021.

In ambito cinecomic, Shazam 2 è stato rimandato al 4 novembre 2022 (rispetto alla data iniziale del 1° aprile 2022), mentre The Flash è stato anticipato al 3 giugno 2022 (rispetto al 1° luglio).

In sintesi, il nuovo calendario:

The Many Saints of Newark : 12 marzo 2021

: 12 marzo 2021 The Batman : 1 ottobre 2021

: 1 ottobre 2021 Elvis : 5 novembre 2021

: 5 novembre 2021 King Richard : 19 novembre 2021

: 19 novembre 2021 The Flash : 3 giugno 2022

: 3 giugno 2022 Shazam 2: 4 novembre 2022

Per ora restano invariate le date di Tenet (luglio 2017), Wonder Woman 1984 (14 agosto) e The Conjuring3 (11 settembre).

Il film è diretto da Matt Reeves (i film “Il pianeta delle scimmie”), Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson, recitano nei panni di personaggi famosi e famigerati di Gotham, Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.

Della trama del nuovo film non sappiamo ancora nulla, se non qualche voce uscita tempo fa secondo cui un giovane Batman indagherà su alcune misteriose morti a Gotham City e dovrà scavare in profondità nell’oscurità della metropoli per scoprire indizi e risolvere una possibile cospirazione legata alla storia di Gotham e ai suoi criminali.

