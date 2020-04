Venom 2: svelato il titolo del cinecomic e la nuova data di uscita

Il sequel di Venom si intitolerà. Ad annunciarlo è stato l’ Hollywood Reporter che ha inoltre confermato che la Sony avrebbe deciso di spostare ufficialmente la data di release nelle sale americane del film.

A causa dell’emergenza sanitaria data dal nuovo Coronavirus l’uscita del cinecomic nelle sale americane è stata infatti spostata dal 2 ottobre 2020 al 25 giugno 2021.

Nel cast ci saranno Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson e Naomie Harris, che dovrebbe interpretare Shriek.

Le riprese di Venom 2 sono già partite diverse settimane fa a Londra e si sono poi spostate a San Francisco; l’uscita per la regia di Any Serkis è fissata al 25 giugno 2021. Il direttore della fotografia è Robert Richardson, premio Oscar per JFK, The Aviator e Hugo Cabret. La sceneggiatura, ricordiamo, è stata scritta da Kelly Marcel con il contributo di Tom Hardy.

Nonostante l’apprezzamento critico disastroso, il primo Venom è riuscito a incassare ben 856 milioni di dollari al botteghino mondiale a fronte di un budget di circa 100 (escluse le spese di promozione).

Che ne pensate del titolo ufficiale di Venom 2? Ditecelo nei commenti!