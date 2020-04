Abbiamo trascorso così tanto tempo a parlare con Kevin [Feige], Louis [D’Esposito] e Victoria [Alonso] alla Marvel che sono diventati nostri amici. Ci scambiamo messaggi, ci chiediamo come va. Ci vediamo con Lou per cena regolarmente ogni mese e ci sono continuamente discussioni in corso. Credo che, nel momento in cui saremo tutti d’accordo sul progetto più giusto per riunirci tutti, coglieremo quell’occasione al volo.

In un’intervista con CB per la promozione della loro ultima collaborazione con Netflix, Tyler Rake , i fratelli Russo hanno fatto riferimento al rapporto di collaborazione con i Marvel Studios sottolineando che è più vivo che mai:

Hanno poi fornito un breve aggiornamento su Grimjack, adattamento del fumetto di John Ostrander e Tim Truman pubblicato dalla First Comics/IDW:

Ci siamo lavorando. Tutti i nostri progetti sono in sviluppo, anche se ovviamente è tutto rallentato visto che è tutto chiuso al momento. Per Grimjack abbiamo una stesura che Amazon deve valutare, ma stiamo procedendo.

L’opera segue la storia del mercenario Grimjack e della sua squadra: tutti saranno costretti a scavare nel proprio passato quando la figlia adolescente dell’uomo torna da suo padre in cerca di aiuto. Questo porterà i protagonisti tra le strade di Cynosure, una misteriosa città in cui si interseca un’enorme quantità di universi paralleli. Gli eroi non combatteranno solo per la propria sopravvivenza, ma anche per l’equilibrio dell’esistenza stessa che tutti conosciamo.

