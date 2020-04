, creatore di Thanos, non crede cheabbia segnato l’ultima apparizione del Titano Folle in un film dell’

Stando a Starlin, infatti, la prossima apparizione potrebbe essere in Gli Eterni:

Mi sa che la storia non è ancora conclusa. Lo hanno già annunciato, credo che un giovane Thanos sarà in Gli Eterni, ricordo di averlo letto da qualche parte.

È possibile che Starlin si stesse riferendo a un concept di una scena scartata di Avengers: Endgame in cui un giovane Thanos sarebbe dovuto apparire assieme agli Eterni, perciò sarebbe meglio non dare la notizia per scontata.

“Hanno fatto una barca di soldi con questo personaggio” ha aggiunto il fumettista. “Perciò non vedo perché debbano mandarlo in pensione. I personaggi dei fumetti hanno una vita che supera quella degli attori che li interpretano. Perciò diciamo che mi aspetto di rivedere Thanos in futuro“.

Tra i nuovi personaggi che potrebbero sfruttare ha poi aggiunto:

All’inizio mi dissero che il pubblico non era pronto ad accogliere le entità astratte, ma con il prossimo film di Doctor Strange entreranno in quel regno. Perciò se Thanos è in programma, non sarei sorpreso di vedere anche Lady Morte.

