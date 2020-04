La Warner Bros. Pictures ha annunciato alcune ore fa il visto censura di, che al momento ha una data d’uscita fissata al prossimo agosto: la pellicola con Gal Gadot è stata infatti classificata come PG-13 alla stregua di molti film dell’universo DC.

La descrizione generale indica “sequenze d’azione e violenza” per cui si richiede la presenza di un genitore nel caso di bambini al di sotto dei 13 anni.

Nel frattempo Ann Sarnoff, amministratrice delegata della Warner Bros., ci ha tenuto a ribadire la posizione dello studio dopo le dichiarazioni di alcuni giorni fa nel corso dell’annuncio dell’uscita digitale di Sooby, che vi riportiamo:

Non vediamo l’ora di proporre nuovamente i nostri film nei cinema, ma intanto stiamo attraversando un’epoca inedita e senza precedenti che necessita di idee creative e adattabilità nel modo in cui distribuiamo i nostri contenuti.

Sarnoff ha confermato che film come Wonder Woman 1984 e Tenet non salteranno l’uscita cinematografica:

Abbiamo preso l’impegno – e ne siamo emozionati – di distribuire Tenet nei cinema quest’estate o non appena riapriranno i cinema. Continuiamo a sostenere l’esperienza cinematografica e i nostri partner, convinti che i nostri film di punta, come Tenet e Wonder Woman 1984, siano i film più adatti a riportare la gente nelle sale.

Il film con Gal Gadot diretto da Patty Jenkins arriverà, salvo ulteriori slittamenti, il 14 agosto 2020:

Un rapido balzo fino agli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah.

Nel cast del film film compare anche Kristen Wiig nel ruolo della super cattiva Cheetah, così come Pedro Pascal. Chris Pine fa ritorno al suo ruolo di Steve Trevor. Nel cast anche Ravi Patel, Natasha Rothwell e Soundarya Sharma.

Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Stephen Jones e Gal Gadot sono i produttori del film. Rebecca Roven Oakley, Richard Suckle, Wesley Coller, Geoff Johns e Walter Hamada ne sono i produttori esecutivi.

A far compagnia alla regista dietro la macchina da presa, il direttore della fotografia Matthew Jensen, la scenografa candidata all’Oscar® Aline Bonetto (“Amélie”) e la costumista premio Oscar® Lindy Hemming (“Topsy-Turvy”). Il montatore candidato all’Oscar®, Richard Pearson (“United 93”) si occuperà del montaggio del film.

Tra i luoghi per le riprese la produzione ha scelto Washington, D.C., Alexandria, Virginia oltre a Regno Unito, Spagna e Isole Canarie.

“Wonder Woman 1984” è ispirato al personaggio creato da William Moulton Marston e pubblicato nei fumetti dalla DC Entertainment. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures, una compagnia della Warner Bros. Entertainment.