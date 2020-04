La Sony e i Marvel Studios hanno annunciato, come previsto, lo slittamento dicon Tom Holland e una serie di date d’uscita di altri film, alla luce dell’emergenza Coronavirus che ha obbligato Hollywood a una sospensione generale di tutte le attività.

Inizialmente programmato per il 16 luglio 2021, il terzo film di Spider-Man di Jon Watts arriverà invece il 5 novembre 2021. Quella data era di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, costretto a slittare al 25 marzo 2022.

Stessa sorte per il seguito di Spider-Man: Un nuovo universo che nona arriverà più l’8 aprile 2022 ma il 7 ottobre 2022.

Unica eccezione Thor: Love and Thunder, anticipato di una settimana all’11 febbraio 2022.

Tra le nuove date d’uscita comunicate dalla Sony:

Fatherhood uscirà il 2 aprile 2021 (doveva arrivare a ottobre 2020);

uscirà il (doveva arrivare a ottobre 2020); Man From Toronto slitta da novembre 2020 al 17 settembre 2021 ;

slitta da novembre 2020 al ; Uncharted anticipato al 16 luglio 2021 (doveva uscire a ottobre dello stesso anno). Ciò implica che la lavorazione sarà molto tesa, visto che le riprese non cominceranno prima della fine dell’emergenza;

anticipato al (doveva uscire a ottobre dello stesso anno). Ciò implica che la lavorazione sarà molto tesa, visto che le riprese non cominceranno prima della fine dell’emergenza; Hotel Transylvania 4 anticipato al 6 agosto 2021 (doveva uscire a dicembre)

I film Marvel nel 2022 saranno ben cinque, come ricapitoliamo a seguire:

Black Widow – 6 novembre 2020

– 6 novembre 2020 Gli Eterni – 12 febbraio 2021

– 12 febbraio 2021 Shang-Chi – 7 maggio 2021

– 7 maggio 2021 Spider-Man 3 – 5 novembre 2021

– 5 novembre 2021 Thor: Love and Thunder – 11 febbraio 2022

– 11 febbraio 2022 Doctor Strange 2 – 25 marzo 2022

– 25 marzo 2022 Black Panther 2 – 6 maggio 2022

– 6 maggio 2022 Captain Marvel 2 – 8 luglio 2022

– 8 luglio 2022 Film senza titolo – 7 ottobre 2022

