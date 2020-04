Il film si chiamerà “Occhiali neri”?

«Sì, e sarà il mio ritorno al giallo, perciò non voglio anticipare troppo. È l’avventura, nella Roma notturna, di una ragazza e di un bambino cinese. Nella seconda parte la fuga li porta nella campagna laziale rocciosa, cespugliosa. Diversa dalla dolcezza delle valli toscane, ma per me bella. Dovevo girare a maggio, forse si partirà a settembre. Con il direttore della fotografia Luciano Tovoli passiamo pomeriggi a discutere su colori e atmosfere». Che film sarà?

«Uno dei miei più interessanti, cosi dice chi ha letto la sceneggiatura, compresi i Daft Punk, che firmano la colonna sonora. Sono miei estimatori, conoscono tutto il mio cinema. Da amici francesi hanno saputo che giravo un nuovo film e mi hanno telefonato: “Vogliamo lavorare con te”. Ci sentiamo spessissimo, “tra poco ti inviamo i primi brani”, sono entusiasti. Verranno a Roma appena possono». La protagonista sarà Asia Argento?

«Non credo. Con Asia e con sua sorella Fiore ci sentiamo tutti i giorni, siamo molto vicini. I rapporti familiari son fondamentali, anche se non ci vediamo da due mesi. Non esco quasi mai, una signora mi aiuta. Per strada la gente con le mascherine mi ricorda un film giapponese, ma non mi fa impressione».

È in una lunga intervista su Repubblica che Dario Argento annuncia di essere al lavoro su un nuovo film la cui colonna sonora sarà curata nientemeno che dai Daft Punk, a dieci anni da Tron: Legacy . Si intitolerà “Occhiali neri” e sarà un giallo:

La speranza di Argento è di iniziare le riprese a settembre, ovviamente se sarà sicuro. Ma la prima cosa che farà quando sarà passata l’emergenza sanitaria sarà un’altra: “Vorrei andare al cinema”.

Ricordiamo che nel 2013 i Daft Punk erano in trattative con Brian De Palma per scrivere la colonna sonora di un nuovo film, ma la collaborazione non andò mai in porto.