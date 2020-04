Ha ottenuto un bel po’ di seguito, di recente, un tweet di una parte della sceneggiatura originale dicon un dettaglio molto commovente sul passato di Tony Stark.

Si tratta di un commento riferito a suo padre, che nell’Universo cinematografico Marvel è stato interpretato da due attori: Dominic Cooper in Captain America: Il primo Vendicatore e da John Slattery in Iron Man 2, Captain America: Civil War, Ant-Man, Avengers: Endgame.

Ve lo riportiamo qui di seguito, precisando che la sequenza è stata poi tagliata:

Non è mai venuto a vederla. Ironia della sorte, l’avevo costruita per lui. Per scusarmi.

reminder that this was originally in the iron man script pic.twitter.com/U7YS9yO5ii

Iron Man è arrivato al cinema il 1° maggio 2008, ecco la sinossi:

Thony Stark è un inventore geniale e miliardario col vizio delle donne (tante) e delle attività filantropiche. Ereditato patrimonio e ingegno dal padre scomparso in un incidente d’auto, Tony (per amici e amichette) conduce e amministra le Industrie Stark, produttrici e prime fornitrici di armi per il governo americano. Durante un test in medioriente, per verificare l’efficienza di un’arma sperimentale, viene catturato da un gruppo di estremisti. Ferito al cuore da una scheggia è soccorso e curato da Yinsen, un fisico esperto di cibernetica che gli applica un organo artificiale. Obbligato dai guerriglieri a costruire un’arma invincibile per la loro causa, Tony progetta in segreto un’armatura per fuggire alla prigionia. Rientrato negli Stati Uniti è deciso a cambiare vita, a riparare alle ingiustizie e a “industriarsi” a favore dei più deboli.