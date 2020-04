Come ben sappiamo saràa vestire i panni di Pinguino in, cinecomic DC diretto da Matt Reeves. Ma che aspetto avrà? Sappiamo che l’approccio di Reeves dovrebbe essere piuttosto radicato nella realtà, allontanando così la “stravaganza” portata in scena da Tim Burton nei suoi film del Cavaliere Oscuro. Ma come effettivamente Farrell si trasformerà nel noto villain?

Una inaspettata indiscrezione è arrivata negli ultimi giorni all’attenzione dei fan grazie a una dichiarazione di Rob McClure, ovvero l’attore che vestirà i panni di Mrs. Doubtfire nel musical di Broadway. In una live su You Tube dello show Stars in the House McClure ha infatti rivelato che nel momento in cui è andato a prendere le protesi per il suo spettacolo teatrale c’erano degli addetti ai lavori che stavano realizzando delle protesi per il Pinguino di The Batman per Colin Farrell.

In attesa di conferme o smentite sull’argomento ecco il video in McClure ne parla:

The Batman uscirà, salvo slittamenti dovuti all’interruzione delle riprese, il 21 giugno 2021.

Il film è diretto da Matt Reeves (i film “Il pianeta delle scimmie”), Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson, recitano nei panni di personaggi famosi e famigerati di Gotham, Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.

Della trama del nuovo film non sappiamo ancora nulla, se non qualche voce uscita tempo fa secondo cui un giovane Batman indagherà su alcune misteriose morti a Gotham City e dovrà scavare in profondità nell’oscurità della metropoli per scoprire indizi e risolvere una possibile cospirazione legata alla storia di Gotham e ai suoi criminali.

Cosa ne pensate? Dite la vostra nello spazio dei commenti!